Copa do Brasil: Luciano brinca ao agradecer Flamengo pela demissão de Dorival

Luciano: "Quero aqui agradecer o Rogério Ceni, não podemos esquecer dele. Agradecer também a diretoria do Flamengo, por ter mandado o Dorival embora (...) Torceram contra e torceram errado."

Luciano, atacante do São Paulo, ironizou a diretoria do Flamengo após o título da Copa do Brasil.

Eu queria agradecer à diretoria do Flamengo, que demitiu o Dorival Júnior e ele veio parar aqui no São Paulo

Luciano, em entrevista ao SporTV

Flamengo decidiu não renovar com Dorival Jr após dois títulos em 2022. O técnico levou o Rubro-negro às conquitas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, mas não seguiu no cargo. Após ser demitido, Dorival acertou seu retorno ao São Paulo e venceu a Copa do Brasil justamente contra o Flamengo.