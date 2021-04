Copa do Brasil divulga potes da 3ª fase; veja como ficou a divisão

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Copa do Brasil 2021 encerrou a 2ª fase na noite desta quinta-feira (15) com 32 times vivos na briga pelo título. Pouco tempo depois, a organização do torneio divulgou o sistema de disputa a partir de agora.

Na 3ª fase, as equipes remanescentes foram divididas em dois potes, que foram separados com base no ranking nacional dos clubes da CBF -os melhores colocados estão no pote 1.

Nesta etapa, haverá um sorteio para definir os 16 confrontos, com os times enfrentando rivais de outro pote.

Os duelos serão realizados em ida e volta, e a definição dos mandos de campo também se dará na sorte - não há desempate pelo número de gols marcados fora de casa.

As datas dos confrontos serão divulgadas posteriormente pela CBF, que tenta montar um novo calendário diante do adiamento de algumas partidas de estaduais.

Veja como ficou a divisão:

Pote 1: Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco

Pote 2: 4 de Julho, ABC, Atlético-GO, Avaí, Boavista, Brasiliense, Cianorte, Coritiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, Red Bull Bragantino, Remo, Vila Nova e Vitória