Copa do Brasil: Atlético-GO e Nova Venécia avançam e vão se enfrentar

O Atlético-GO está garantido na segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (3), o Dragão superou o União Rondonópolis por 3 a 0 no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis (MT). O próximo adversário dos goianos será o Nova Venécia, que, mais cedo, derrotou o Ferroviário por 2 a 1 no Estádio Zenor Pedrosa, em Nova Venécia (ES).

Apesar do maior volume de jogo ser do Atlético, a primeira boa chance foi do União, aos 33 minutos, em cabeçada do zagueiro Odail Júnior, após cobrança de falta do meia Alex Maranhão, que o goleiro Luan Polli salvou. Os visitantes, que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, foram recompensados pela insistência nos acréscimos da etapa inicial. O meia Jorginho foi lançado na área pela direita e desviou de primeira para o atacante Dellatorre concluir e abrir o placar.

No segundo tempo, o União se lançou ao ataque. O atacante Giancarlo quase empatou aos 34 minutos, ao acertar a trave batendo falta. Três minutos depois, o lateral Gabriel Júnior cruzou pela direita e mandou no travessão do Atlético. Os goianos seguraram a pressão dos mato-grossenses (que estão fora das quatro divisões nacionais em 2022) e aumentaram a vantagem no fim. Aos 47 minutos, o atacante Airton marcou o segundo. Aos 49, o meia Shaylon garantiu a classificação do Dragão - que assegurou uma premiação de R$ 1,19 milhão.

No outro jogo do dia, o Ferroviário, que está na Série C, saiu na frente do Nova Venécia com o atacante Wandson, aos 39 minutos do primeiro tempo. A virada saiu na etapa final. Aos 22 minutos, o atacante Patrick, de cabeça, deixou tudo igual. Aos 43, cobrando pênalti, o meia Carlos Vitor decretou a vitória da equipe capixaba - que tem Antônio Marcos de Andrade, pai do atacante Richarlison, do Everton (Inglaterra), como presidente. Os anfitriões (que disputarão a Série D em 2022) receberão R$ 750 mil pela classificação.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda definirá a data e o horário do encontro entre Atlético e Nova Venécia. O mando será goiano. Diferentemente da primeira fase, em que os times mais bem posicionados no ranking da entidade tinham vantagem do empate, o duelo pela segunda fase será decidido nos pênaltis caso os 90 minutos terminem em igualdade.