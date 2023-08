Copa da Floresta: Tefé vence Fonte Boa nos pênaltis e é semifinalista

Ozilan, de Fonte Boa, foi o primeiro a cobrar e o único a desperdiçar. O zagueiro parou no goleiro Gedeson. Negueba, Francisco, Ivanilson, Marcelo e Juan Carlos foram os responsáveis pelo triunfo de Tefé. Do lado de Fonte Boa, Adailson, Renison, Josian e Joelson marcaram.

As seleções começaram se estudando, como esperado de uma partida decisiva valendo vaga na semifinal. Aos 24, Adailson colocou Fonte Boa na frente, após aproveitar vacilo da defesa de Tefé. No segundo tempo, um pênalti foi marcado para Fonte Boa. O autor do primeiro gol, Adailson, foi para a cobrança e bateu forte no alto para ampliar o marcador, aos 24. Tefé foi para cima em busca de diminuir a desvantagem.

