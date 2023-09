Copa da Floresta: São Paulo de Olivença vence Amaturá nos pênaltis

Manaus/AM - O grupo 3 da Copa da Floresta, assim como os dois anteriores, foi definido nas penalidades máximas. Após empatarem por 1 a 1 no tempo regulamentar, São Paulo de Olivença e Amaturá decidiram o vencedor do grupo e a vaga na semifinal nos pênaltis. Na disputa, a equipe paulivense superou o time amaturaense, por 5 a 4. A decisão aconteceu no estádio Dr. Ariovaldo Coelho, na noite do último sábado (2).

O jogo

Na primeira etapa, São Paulo de Olivença teve mais a bola e, contando com o apoio da torcida, impôs seu jogo indo para cima de Amaturá. Na reta final, Carlinhos aproveitou o rebote, abriu o placar e estremeceu as arquibancadas do Estádio Municipal Dr. Ariovaldo Coelho. Amaturá voltou com uma postura diferente, pois precisava empatar.

No começo do segundo tempo, Wellington Gato aproveitou a falha do goleiro paulivense e deixou tudo igual. O restante da partida foi um jogo truncado e com muitas faltas. A igualdade no marcador prevaleceu até o apito final do árbitro.

A disputa por pênaltis

São Paulo de Olivença converteu todas as cobranças. Amaturá desperdiçou a última, com o número 6, Cristóvão. Carlinhos, Marquinhos, José, Niasandro e Neto marcaram para a anfitriã. Luiz Otávio, Thiago Lima, Anderson e Tancredo fizeram para o time amaturaense.

Com informações da assessoria