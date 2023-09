Copa da Floresta: jogos da Sede 5 começam hoje no Amazonas

Manaus/AM - A maior competição não profissional da Região Norte chegou à Terra da Guaraná, Maués (distante 270 km de Manaus). Os jogos do grupo 5 começam nesta quarta-feira (13) e vão até o sábado (16). Será a vez da população maueense mostrar a sua paixão pelo futebol e fazer a festa com as seis seleções que vão desfilar no Estádio Municipal Manoel Baraúna Filho.

Além da anfitriã, Barreirinha, Parintins, Boa Vista do Ramos, Urucurituba e São Sebastião do Uatumã brigam pelo título, que dá vaga na semifinal da competição e a chance de jogar na Arena da Amazônia.

O município que tem uma população de 61.204 é considerada a mais longevas do país. O segredo de tanta vida é o consumo do guaraná que, inclusive, Maués detém a maior produção do estado e, por isso, recebe o nome de Terra do Guaraná. As suas belas praias que se revelam no período da vazante, no verão amazônico, encantam moradores locais e, principalmente os turistas.

A Copa da Floresta chegou neste paraíso natural para levar futebol e fazer da floresta, ou melhor, do Estádio Municipal Manoel Baraúna Filho, o grande palco desse esporte.

Confira os jogos do grupo 5 – Sede Maués:

Os jogos começam nesta quarta-feira, quatro seleções se enfrentam na primeira rodada. Confira as partidas:

Chave B – Urucurituba x Boa Vista do Ramos – 16h30, Estádio Municipal Manoel Baraúna Filho

Chave A – Maués x Parintins – 18h30, Estádio Municipal Manoel Baraúna Filho

A segunda rodada será na quinta-feira (14). Confira os duelos:

Chave B – São Sebastião do Uatumã x Urucurituba – 16h30, Estádio Municipal Manoel Baraúna Filho.

Chave A – Parintins x Barreirinha – 18h30, Estádio Municipal Manoel Baraúna Filho.

Na sexta-feira (15), mais duas seleções brigam para ir pela vaga na final do grupo. Confira:

Chave B – Urucurituba x Boa Vista do Ramos – 16h30, Estádio Municipal Manoel Baraúna Filho

Chave A – Barreirinha x Maués – 18h30, Estádio Municipal Manoel Baraúna Filho

No sábado, as duas melhores equipes se enfrentam pelo título de campeã do grupo. Quem vencer, garante vaga na semifinal da competição.

Semifinal da Copa da Floresta

Os semifinalistas jogarão na Arena da Amazônia. As seleções de Urucará, Tefé, São Paulo de Olivença e Humaitá já estão classificadas, nos seguintes grupos:

Chave A – Urucará, campeão do grupo 1 sede Presidente Figueiredo/São Paulo de Olivença, campeão do grupo 3 sede SPO/ campeão do grupo 5 sede Maués.

Chave B – Tefé, campeão do grupo 2 sede Alvarães/ Humaitá, campeão do grupo 4 sede Humaitá/ campeão do grupo 6 sede Manaquiri.

Com informações da assessoria