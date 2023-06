Copa da Floresta: FAF anuncia as 36 seleções participantes

Manaus/AM - A Federação Amazonense de Futebol (FAF) anunciou nesta segunda-feira (26) a realização da Copa da Floresta, que promete reunir os povos tradicionais do interior do estado do Amazonas. Em substituição a antiga Copa dos Rios, a competição começa dia 16 de agosto e vai reunir 36 seleções representando seus municípios.

Para o presidente da FAF, Ednailson Rozenha, as seleções estão preparadas para a Copa da Floresta e ele garante que o título será disputado em alto nível pelos verdadeiros donos do Amazonas.

Confirmamos a participação de 36 seleções na Copa da Floresta. Estamos orgulhosos do comprometimento e interesse de todos os envolvidos que não têm medido esforços para colaborar com a FAF. Tenho certeza que as seleções estão preparadas e esse título será disputado em alto nível, afinal, serão os povos tradicionais, os ribeirinhos, os verdadeiros donos do Amazonas em campo”, disse.

O mandatário destaca ainda que a competição vai unir povos apaixonados por futebol, mostrar a beleza da Amazônia e o orgulho do povo por sua terra.

Confira quais são as 36 seleções que estarão em campo pela Copa da Floresta, a partir do dia 16 de agosto de 2023:

Alvarães, Amaturá, Anori, Barcelos, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Caapiranga, Canutama, Coari, Codajás, Fonte Boa, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Jutaí, Lábrea, Manaquiri, Manicoré, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará, Urucurituba.