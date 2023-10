Copa da Floresta: Anori e Urucurituba seguem na liderança e lutam por vaga na final

Manaus/AM - A Copa da Floresta está cada vez mais perto de conhecer seus grande finalistas. Nesta quarta-feira (4/10), mais duas partidas da semifinal foram realizadas, desta vez em Manaus. Na Arena da Amazônia, Anori venceu Lábrea por 2 a 1 e no estádio Ismael Benigno, a Colina, Urucurituba e São Paulo de Olivença empataram em 1 a 1.

No primeiro duelo, Roger e Raniel marcaram para a seleção da Terra do Açaí e Neto balançou as redes para os labreenses. No outro confronto, Elenilson abriu o placar para os paulivenses e Cleyton deixou tudo igual.

Com o empate, Urucurituba se manteve na ponta do grupo A, com quatro pontos, e agora seca São Paulo de Olivença na rodada final. Anori está na mesma situação no grupo B, líder com quatro pontos e vai torcer por um resultado negativo de Tefé.

Sonho realizado

Após a vitória de Anori, o presidente da Liga Esportiva do município, Manoel Moura, fez questão de agradecer a Federação Amazonense de Futebol (FAF), na pessoa de seu presidente, Ednailson Rozenha, pela oportunidade de jogar em um dos principais estádios da Região Norte do país, um palco de Copa do Mundo.

“Jogar na Arena da Amazônia era um sonho de todos os nossos atletas e, graças a Deus, foi concretizado com uma vitória. É a primeira vez que e estou junto com a equipe pisando nesse palco que já recebeu grandes partidas e grandes jogadores. A Arena da Amazônia é de todos nós amazonenses. Eu esperei por muito tempo até que chegou a minha vez, junto com a minha equipe, atletas, comissão, técnica e secretários, que nos deram muita força. Deixo um recado para o nosso povo, não se preocupe que um dia chegará a sua vez de pisar na Arena da Amazônia e representar Anori”, declarou.

Anori 2 x 1 Lábrea

Anori abriu o placar ainda aos sete minutos de jogo, quando Roger dominou cruzamento da direita e encheu o pé para estufar as redes de Lábrea. Porém, o empate veio aos 25 minutos. Em cobrança de tiro livre indireto, Neto acertou o canto do goleiro anoriense e deixo tudo igual.

Após o intervalo, Anori voltou a ter o controle do jogo e até acertou o travessão, mas não achou as redes novamente. E já aos 42 minutos, Raniel cobrou falta no ângulo e colocou a seleção anoriense em vantagem de novo.

Urucurituba 1 x 1 São Paulo de Olivença

Confiante após a vitória na estreia, Urucurituba começou melhor a partida, porém, São Paulo de Olivença abriu o placar aos 30 minutos, quando Juninho cruzou da esquerda e Elenilson completou de cabeça no contra-pé do goleiro para colocar o 1 a 0 no placar.

E quando a partida caminhava para o intervalo com a vitória parcial da seleção paulivense, já aos 48 minutos, Cleyton avançou pelo meio, arriscou de fora da área, o goleiro Warley, que vinha sendo um dos protagonistas da partida, aceitou e Urucurituba chegou ao empate.

Rodada final

Na próxima e última rodada da semifinal, São Paulo de Olivença enfrenta Urucará e Lábrea encara Tefé, nos duelos que definirão os finalistas da maior competição não profissional da Região Norte do Brasil.

Com informações da assessoria