Copa América tem 140 casos de Covid-19, diz Conmebol

Em caso de jogadores, as delegações podem fazer a substituição também, como prevê o regulamento da competição. Quem não é cortado de vez, não faz teste de novo —por isso não há duplicidade—, mas fica isolado por dez dias e volta à ativa após esse período, caso não tenha mais sintomas. O procedimento é similar ao que ocorre no Brasileiro.

