Copa América no Brasil é inoportuna e desaconselhável, diz conselho de secretários de Saúde

"No que depender de mim, todos os ministros —inclusive o da Saúde— já está acertado, haverá [Copa América no Brasil]. Protocolo é o mesmo da Libertadores, da Sul-Americana, é a mesma coisa", disse Bolsonaro, ao sair do Palácio da Alvorada.

Nesta terça-feira (1º), o presidente Jair Bolsonaro defendeu a realização do evento no Brasil.

A possibilidade de alastramento da variante indiana do vírus é colocada como algo que torna ainda mais perigosa a realização da Copa América no país, afirmam os secretários na carta.

Na carta, o Conass enumera os eventos tradicionais que geraram piora nos índices da pandemia no Brasil semanas após as suas ocorrências: Semana Santa, em abril, Dia das Mães, em maio, eleições municipais, em outubro, Natal, em dezembro, Ano Novo, em janeiro, Carnaval, em março.

A carta é assinada por Carlos Lula, presidente do Conass e secretário de Saúde do Maranhão.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) enviou uma carta ao presidente do Fórum dos Governadores, Wellington Dias (PT-PI), na qual classifica como inoportuna e desaconselhável a realização no Brasil de qualquer campeonato esportivo capaz de gerar aglomeração, como a Copa América.

