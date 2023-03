Convocação tem 15 mudanças em relação à Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira foi convocada pela primeira vez desde a Copa do Mundo do Qatar, no ano passado, e a lista de Ramon Menezes para o amistoso com o Marrocos teve mudanças. Em relação ao Mundial, foram 15 ausências.

VEJA AS AUSÊNCIAS

Goleiro: Alisson (Liverpool-ING)

Laterais: Daniel Alves (Pumas-MEX), Danilo (Juventus-ITA) e Alex Sandro (Juventus-ITA)

Zagueiros: Bremer (Juventus-ITA) e Thiago Silva (Chelsea-ING)

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Fabinho (Liverpool-ING), Fred (Manchester United-ING) e Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes: Gabriel Jesus (Arsenal-ING), Gabriel Martinelli (Arsenal-ING), Neymar (PSG-FRA), Pedro (Flamengo) e Raphinha (Barcelona-ESP)

Nomes como o do goleiro Alisson, do zagueiro Thiago Silva e do atacante Gabriel Jesus não estão na lista atual. Neymar, lesionado, também ficou fora.

Ramon é treinador do sub-20 e ocupa o cargo de maneira interina. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não definiu o substituto de Tite, que deixou a posição após o Mundial.

"Na seleção, procurei sempre passar aos atletas o sentimento de estar na seleção e o que penso sobre futebol, espírito, atitude e entrega da alma. Baseado em cima disso fizemos uma convocação que procuramos também 11 jogadores, uma base de jogadores que foram à Copa. Todos que foram à Copa poderiam fazer parte dessa lista de convocados, mas nesse momento oportunizar também novos atletas", disse Ramon.