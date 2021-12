'Convicção de que foi a melhor escolha para o Fla', diz Braz sobre Paulo Sousa

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda em Portugal, onde esteve nos últimos dias em negociações para a contratação de um novo técnico para o Flamengo, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, fez elogios a Paulo Sousa e explicou que, em certo momento, os dirigentes do clube rubro-negro entenderam que o "tempo começou a não ser aliado".

Braz descartou que tenha acontecido algum tipo de novela em torno do acerto e salientou que o Fla respeitou os trâmites necessários para que Paulo Sousa se desvinculasse da Federação de Futebol da Polônia.

"Foi muito intenso, mas, em minha avaliação, não foram tantos dias. As pessoas deram uma conotação no começo, até pejorativa, porque tinham interesse para isso, alguma parte da imprensa, achando que tinha novela, seriado... Teve nada! O Flamengo chegou aqui em uma semana e, na outra semana, o Flamengo já tinha técnico, comissão técnica e todas as pessoas envolvidas que a gente achava que devia contratar, já contratadas. Tiveram algumas movimentações após isso, mas que em nada tinha a ver com o Flamengo, que deu parecer que tinha em curso outras ações. Não foi nada disso. O técnico que contratamos tinha um contratado. Tínhamos de respeitar a maneira que o técnico queria encerrar esse contrato. Ele fez boas relações onde ele estava trabalhando e, com muito cuidado, da maneira dele, rompeu esse contrato. Foi isso que aconteceu", disse, em entrevista à TNT Sports.

"O Flamengo está aqui há 10 dias, porque depois, com esse técnico, tivemos de fazer algumas reuniões para que a gente desse as informações a ele que estava precisando. Paulo conhece o elenco do Flamengo, apenas precisava de algumas informações internas para o trabalho começar", completou.

O vice-presidente indicou ainda quais os pontos que fizeram com que Paulo Sousa fosse o escolhido pelo rubro-negro. Ele foi anunciado na quarta (29), e chega com um contrato de dois anos.

"Paulo é um grande treinador, passou por países e clubes que a gente entendia que capacitava ele. Pessoa preparada. Uma comissão técnica que a gente entende que é bem acima da média. Foram alguns pontos que nos deixaram tranquilos. Foi a primeira pessoa que fizemos reuniões, uma reunião extensa um dia depois que chegamos aqui. Era uma decisão difícil pelo conjunto da obra, mas deixei, por várias vezes, isso está gravado... O objetivo central do Flamengo era vir a Portugal contratar um técnico com uma comissão técnica que a gente entendesse que fosse capacitada para tocar o Flamengo em 2022", afirmou.

Braz foi questionado sobre Jorge Jesus, técnico que foi multicampeão pelo Flamengo entre 2019 e 2020, e com quem os dirigentes chegaram a se reunir.

Quando houve a conversa entre as partes, Jesus ainda estava vinculado ao Benfica, de Portugal. Pouco após o acerto do rubro-negro com Paulo Sousa se tornar público, ele acabou se despedindo dos Encarnados, ficando livre no mercado —há tratativas com o Atlético-MG.

Em uma extensa resposta, o dirigente ressaltou que, apesar da vontade pessoal de "querer esperar mais um pouquinho", ele, no papel de vice-presidente de futebol, entendia que não havia mais tempo para isso.

"Tinham outras pessoas, uma outra pessoa que era uma opção razoável pelo histórico recente de tantas conquistas. A gente veio para cá e não foi possível exercer essa opção, a gente rapidamente resolveu de outra maneira", apontou.

"O que posso falar é que quando o Flamengo chegou aqui na Europa, o tempo era nosso aliado. O Flamengo só vai se reapresentar no dia 10, a gente poderia fazer algumas ações aqui, tempo razoável para entender e conhecer um ou dois técnicos. Quando o Flamengo entendeu que o tempo começou a não ser nosso aliado, com calma, decidimos. Foi isso que aconteceu, claro e direto. Entendo a preocupação da torcida do Flamengo, respeito a preocupação da torcida do Flamengo em relação a ser um determinado nome que poderia estar em questão, mas o Marcos Braz poderia até querer esperar mais um pouquinho, mas o vice-presidente de futebol do Flamengo chegou no limite e não podia esperar mais um dia. Isso eu posso também falar do Bruno Spindel, como Bruno Spindel, e o diretor executivo do futebol do Flamengo. Chegou um determinado momento em que entendemos que o tempo não era mais nosso aliado, colocaria em risco algumas ações. O Flamengo veio para cá muito determinado, muito bem planejado. Não adianta as pessoas falarem que teve novela, porque não teve novela alguma. Mais uma vez, em uma semana o Flamengo tinha um técnico já direcionado, dentro do norte, e foi isso que aconteceu. A gente espera que 2022 seja um ano muito feliz, de vitórias. Tenho a convicção de que, neste momento, foi a melhor escolha para o Flamengo", assegurou.

Marcos Braz indicou ainda que Paulo Sousa e a comissão técnica devem desembarcar no Rio de Janeiro ainda na primeira semana do ano. O elenco do Fla se reapresenta no próximo dia 10.