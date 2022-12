Contratação milionária de atacante é única exceção do Cruzeiro de 2023

BELO HORIZONTE/MG- O Cruzeiro já anunciou seis reforços para 2023. O clube monta o elenco para o retorno à Série A com foco maior em jogadores que chegam por empréstimo ou em fim de contrato. Porém, há uma exceção: o clube se prepara para anunciar o atacante Wesley, do Palmeiras, a um custo de cerca de 3 milhões de euros (R$ 17 milhões por 50% do direitos), segundo apuração do UOL.

O zagueiro Neris, os volantes Matheus Vital e Ramiro, o meia Wallisson, o lateral direito Igor Formiga e o atacante Nikão já foram oficializados pelo clube celeste.

Para ter os seis reforços anunciados, o Cruzeiro buscou perfis de jogadores que estavam sem contrato, casos de Neris e Ramiro, livres no mercado. Já Wallisson e Igor Formiga encaminharam rescisão com a Ponte Preta após receberem proposta da Raposa.

Nikão chegou ao Cruzeiro por empréstimo do São Paulo. A Raposa vai pagar cerca R$ 1,2 milhão ao Tricolor para contar com o atleta por uma temporada, com valor dos direitos fixados.

Matheus Vital teve parte dos direitos econômicos cedidos pelo Corinthians à Raposa. Assim, em caso de futura negociação, o Timão, que ficou com porcentagem maior, terá parte da venda.

O Cruzeiro ainda tem outros nomes para anunciar em breve. São eles o atacante Rafael Bilu e o lateral direito William. Ambos se recuperam de sérias lesões na temporada passada e chegam à Raposa por um contrato de produtividade.

O Cruzeiro se reapresentou para o início da pré-temporada na última segunda-feira (19), na Toca da Raposa II. A equipe se prepara para a disputa do Campeonato Mineiro, em que estreia no dia 21 de janeiro, diante da Patrocinense, às 19h (de Brasília), no estádio Pedro Alves Nascimento.