Contra a Ponte Preta, Botafogo tenta chegar à quarta vitória seguida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Botafogo e Ponte Preta movimentam as duas partes da classificação neste domingo (8), em duelo no estádio Nilton Santos, no complemento da 16ª rodada da Série B.

Em ascensão, a equipe carioca é décima colocada, com 22 pontos, e tem 100% de aproveitamento desde a chegada do técnico Enderson Moreira. Se vencer no domingo, chega à quarta vitória consecutiva, feito que não alcança há mais de dois anos.

Para a partida, a equipe deve repetir a base da escalação utilizada na vitória sobre o Vasco, no sábado (31).

Uma possível formação conta com Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos; Barreto, Pedro Castro e Chay; Marco Antonio, Rafael Navarro e Diego Gonçalves.

Pelo lado da Ponte Preta, que tenta se manter fora da zona de rebaixamento, o técnico Gilson Kleina não terá o zagueiro Cleylton, que foi expulso no empate com o CRB. Quem também pode ficar fora é o atacante Rodrigão, com dores musculares.

Uma possível escalação tem Ivan, Kevin, Fábio Sanches, Rayan e Felipe Albuquerque; André Luiz, Locatelli e Camilo; Richard, Moisés e Josiel.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Baptista Raposo (DF)