Contra o Inter, São Paulo enfim vence no Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na décima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo conseguiu sua primeira vitória na competição. A vítima foi o Internacional, derrotado em Porto Alegre, por 2 a 0, nesta quarta-feira (7). Rigoni e Igor Gomes fizeram os gols da equipe do Morumbi.

O triunfou encerrou a série que marcou o pior início do clube no Nacional, com cinco empates e quatro derrotas nas nove rodadas inaugurais.

A sequência terrível havia deixado em situação desconfortável o técnico Hernán Crespo. Responsável por levar a equipe à conquista do Campeonato Paulista deste ano, encerrando o jejum são-paulino de nove anos sem títulos, ele viu na sequência uma queda brusca.

No início da semana, a diretoria teve uma reunião de três horas com o treinador, questionando os motivos da piora e apontando a urgência de uma reação. A resposta veio com a vitória em Porto Alegre.

O resultado serviu para tirar o São Paulo da zona de rebaixamento. Agora com oito pontos, o time subiu para a 16ª posição, a primeira fora da parte vermelha da tabela, dois pontos atrás do Internacional, o 14º.

E poderia ter sido uma vitória mais tranquila para a equipe paulista se os jogadores tricolores não tivessem desperdiçado tantas oportunidades, sobretudo no primeiro tempo.

Depois que abriram o placar logo cedo, com Rigoni, aos dois minutos, os visitantes quase ampliaram com o próprio camisa 77, aos 14, mas o VAR (árbitro de vídeo) anulou o gol por impedimento. O atacante ainda teria mais duas chances claras antes do intervalo, mas errou o alvo.

O Inter também vacilou no ataque, sobretudo em chegadas de Caio Vidal, porém os erros colorados custaram mais caro. Logo aos oito minutos do segundo tempo, Igor Gomes acertou um bonito voleio e ampliou a vantagem da formação paulista, que ganhou tranquilidade para segurar o jogo.

Na próxima rodada, o São Paulo vai enfrentar o Bahia, no sábado (10), às 19h, no Morumbi. O Internacional terá pela frente o arquirrival o Grêmio, no mesmo dia, mais cedo, às 16h30, na casa do rival.

INTERNACIONAL

​Daniel; Lucas Ribeiro (Saravia), Pedro Henrique, Bruno Méndez e Paulo Victor; Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso), Caio Vidal, Johnny, Mauricio (Boschilia) e Patrick (Palacios); Yuri Alberto (Thiago Galhardo). T.: Diego Aguirre

SÃO PAULO

Volpi; Arboleda, Bruno Alves (Diego Costa) e Léo; Daniel Alves, Luan, Nestor (Liziero), Igor Gomes (Talles), Emiliano Rigoni (Vitor Bueno) e Weligton; Eder (Rojas). T.: Hernán Crespo

​Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Michael Correia (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR)

Cartões Amarelos: Paulo Victor (INT); Bruno Alves, Igor Gomes e Léo (SAO)

Gols: Rigoni (SAO), aos 2'/1ºT; Igor Gomes (SAO) , aos 8'/2ºT