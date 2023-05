Contra o Fluminense, Corinthians quer afastar resultados negativos na Neo Química

No atual campeonato nacional, o Corinthians ocupa o 18º lugar, com cinco pontos, e está na zona de rebaixamento. O rival da partida, em melhor situação no Brasileiro, está na terceira colocação, com 13 pontos.

Em suas últimas retrospectivas, o Corinthians perdeu para o Independiente del Valle, pela Libertadores. Depois chegou ao empate com o Fortaleza, por 1 a 1, e igualou o placar no clássico contra o São Paulo, por 1 a 1.

Inclusive, a última vitória do Corinthians na Neo Química aconteceu contra o Remo, por 2 a 0, em sua classificação para às oitavas de final da Copa do Brasil.

SÃO PAULO/SP - O Corinthians enfrenta o Fluminense neste domingo (28), às 16h, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer em sua casa após três jogos, o clube paulista busca um vitória para colocar fim as recentes derrotas em seu estádio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.