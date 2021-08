Contra o Cuiabá, o Fortaleza busca se aproximar dos líderes do Brasileiro

"Mesmo eu jogando pouco lá, vinha treinando forte, me dedicando nos treinamentos. Então estou pronto. Graças a Deus saiu meu nome no BID", disse o meia durante a coletiva.

A principal novidade da equipe é a possível estreia do jogador Lucas Lima que foi apresentado oficialmente ao clube no sábado (28). O meia foi emprestado pelo Palmeiras ao Fortaleza até o final da atual temporada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em busca da liderança do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza vai enfrentar o Cuiabá nesta segunda-feira (30), às 21h30, na Arena Castelão, pela 18ª rodada da competição. Com 32 pontos, o time cearense está atrás apenas do Palmeiras e do Atlético-MG.

