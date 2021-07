Contra o Atlético-GO, Palmeiras joga para defender a liderança do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras enfrenta o Atlético-GO neste domingo (18), às 16h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileira. A equipe paulista busca a vitória para manter a liderança do Nacional, enquanto o Dragão quer subir na tabela.

Líder com 25 pontos e o segundo melhor ataque do Brasileirão. O alviverde paulista registra 21 gols marcados durante o campeonato, um a menos que o Bragantino. Total de oitos vitórias, um empate e duas derrotas, aproveitamento de 75,8%.

O técnico Abel Ferreira deve contar com o retorno de Gabriel Veron. O jogador se recuperou de uma lesão e pode ser opção contra o Atlético-GO. Dudu também pode entrar em campo. O atleta está em processo de recondicionamento e já participou das partidas contra o Santos e a Universidad Católica.

Por outro lado, Abel enfrenta o desgaste de seu grupo e deve esperar um relatório da equipe médica do Palmeiras para ter uma base da escalação contra o Dragão. Os jogadores Luan, Rony e Luiz Adriano são baixas confirmadas para o confronto deste domingo. Os jogadores estão se recuperando de lesões.

O Atlético-GO também entra com baixas contra o Palmeiras neste domingo. O meia João Paulo está com uma lesão na coxa direita e está fora da partida. Gabriel Baralha ou Arthur Gomes devem ser opção do técnico Eduardo Barroca para o setor.

Fora das últimas oito partidas por causa de uma pubalgia - doença que afeta os tendões do músculo reto abdominal e adutores-, o jogador Ronald voltou a treinar com o grupo na semana e pode ser relacionado para enfrentar o Palmeiras.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: 16h deste domingo (18)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)