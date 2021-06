Contra a Chapecoense, Atlético-MG tenta consolidar arrancada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em alta após três vitórias seguidas, o Atlético-MG busca consolidar a arrancada, nesta segunda-feira (21), em partida contra a Chapecoense, no Mineirão, às 20h, pela quinta rodada do Brasileiro.

Considerado um dos favoritos ao título, o Atlético-MG estreou com derrota em casa para o Fortaleza, mas reagiu de imediato, com triunfos sobre Sport, São Paulo e Internacional -nesse intervalo, venceu ainda jogos contra o Remo, pela Copa do Brasil.

O placar de 1 a 0 contra os colorados no Beira-Rio, na quarta-feira (16), levou o clube ao G-4, com nove pontos, e agora um bom resultado pode valer a liderança. Para isso, porém, a equipe terá de contar também com tropeços de Fortaleza e Athletico-PR -que iniciaram a rodada nas primeiras colocações e jogam ainda neste domingo, contra Fluminense e Atlético-GO, respectivamente.

Em relação ao time titular para o jogo desta segunda, o técnico Cuca ganha um retorno no meio-campo, mas tem dúvidas quanto a uma das vagas de volante e ao parceiro de Hulk no ataque.

No meio, a novidade fica por conta do argentino Nacho Fernández. Desfalque contra o Inter, ele treinou normalmente durante a semana e vai formar o setor ao lado de Tchê Tchê e Hyoran.

Já a função de primeiro volante pode ficar com Jair ou Allan. No ataque, a disputa é entre Keno e Marrony.

No time catarinense, que vem de dois empates e inicia a rodada na zona de rebaixamento, o técnico Jair Ventura não contará com o volante Léo Gomes. Com dores na coxa esquerda, ele deve dar lugar a Guedes.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 20h (de Brasília) desta segunda-feira (21)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere