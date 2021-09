Conselho Mundial de Boxe vai rever resultado de luta de Robson Conceição por cinturão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho Mundial de Boxe (WBC, na sigla em inglês) se comprometeu a entregar a uma comissão independente os vídeos da luta entre Oscar Valdez e Robson Conceição, realizada na sexta-feira (10), nos Estados Unidos, que manteve o cinturão dos super-penas com o mexicano. O resultado é contestado pelo brasileiro, que acertou muito mais golpes e saiu do confronto inteiro, enquanto o rival ficou com o rosto muito machucado.

Já nas primeiras horas da segunda-feira (13), como contou o Olhar Olímpico, o agente de Robson, Sergio Batarelli, enviou e-mail ao Conselho com queixas quanto ao resultado da luta, que foi mantida apesar de Valdez ter sido flagrado em exame antidoping com substância proibida.

No confronto, o brasileiro sofreu uma penalização de um ponto por um golpe na nuca que não teve força e, acabou derrotado por decisão dos jurados. Um deles, que marcou incompreensíveis 117 a 110 para Valdez, depois admitiu o erro e pediu afastamento do boxe para passar por reciclagem. Em carta, esse jurado, Stephen Blea, admitiu que na dúvida marcou pontos para Valdez e que se deixou influenciar pela torcida, toda do mexicano, quando não tinha boa visão do que acontecia no ringue.

Todo esse contexto reforça a tese de Robson, que chegou como completo azarão para enfrentar Valdez, na cidade dele, no Arizona, em uma defesa voluntária de título — quando o dono do cinturão aceita colocá-lo em jogo sem ser obrigado a tal. O mexicano escolheu Robson para se vingar de uma derrota sofrida em 2009, em um Campeonato Pan-Americano, quando os dois eram amadores.

Agora Valdez é um dos grandes nomes do boxe profissional e segue com o cinturão dos super-penas. Mas, em resposta às queixas de Batarelli, o Conselho informou que vai pedir a um painel independente, neutro, para analisar o vídeo da luta "sem quaisquer influências externas" e apresentar um relatório.

"O Conselho de Governança do WBC levará em consideração a avaliação do painel sobre a luta ao considerar os pedidos", informou o Conselho. Batarelli pede uma revanche ou que Robson seja promovido a número 1 do ranking da categoria (hoje ele é somente o 14º), o que também forçaria um confronto obrigatório entre os dois.

O WBC promete uma resposta ao brasileiro daqui a no máximo 10 dias, a contar de ontem (14). Importantes veículos especializados discordaram do resultado do confronto, ao menos da larga vantagem (117 a 110 e duplo 115 a 112) dada pelos jurados a Valdez. Para a ESPN americana, que transmitiu a luta, a vitória foi de Robson, por um ponto. O brasileiro começou melhor, aparentemente vencendo os cinco primeiros rounds, mas depois caiu de rendimento.