Conselho do Vasco aprova empréstimo de R$ 70 milhões da 777 Partners

Se os conselheiros aprovarem, o Vasco irá, enfim, para a última etapa do processo burocrático, que será a convocação de uma AGE (assembleia geral extraordinária), quando os sócios estatutários do clube votarão sobre a venda para a 777 Partners.

Uma outra parte será separada para a contratação de reforços de mais peso para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de se formar um time competitivo em busca do acesso.

Parte da verba também será destinada aos acordos com o RCE (Regime Centralizado de Execuções) e com a PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional).

Com o aval, a 777 tem o prazo de uma semana para realizar a transferência. O Vasco pretende utilizar a quantia de formas variadas. A regularização de salários e pendências aos fornecedores são as demandas mais emergenciais.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O conselho deliberativo do Vasco aprovou, em reunião realizada na noite desta quinta-feira (24), um empréstimo-ponte de R$ 70 milhões da 777 Partners, empresa que tem o interesse em adquirir 70% da SAF do clube cruz-maltino.

