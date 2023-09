Conselho de Ética suspende convocação de vice do Flamengo por briga e falta

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz não precisará comparecer ao Conselho de Ética da Câmara dos vereadores do Rio de Janeiro para dar explicações sobre sua briga em um shopping e a falta numa sessão.

O QUE ACONTECEU

Em nota, o Conselho disse que as declarações dadas por Braz na entrevista coletiva foram "suficientes". O desentendimento entre Braz e um torcedor aconteceu na zona oeste do Rio, no BarraShopping.

O dirigente havia sido convocado também para esclarecer sua ausência na sessão da última terça-feira (19), que acontecia no mesmo horário da confusão. Marcos Braz é vereador pelo PL-RJ.

A reunião com o Conselho de Ética aconteceria no próximo dia 26. No entanto, a assembleia do estado voltou atrás e não vai pedir mais justificativas.

Segundo o UOL apurou, Marcos Braz não chegou a ser ouvido pelo Conselho antes da decisão de não "convidar o parlamentar para um novo esclarecimento", e houve membros que contestaram, defendendo, inclusive, que o órgão acompanhe de perto as investigações policiais sobre o caso.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA DO CONSELHO DE ÉTICA DA CÂMARA DO RIO

Em reunião nesta sexta-feira (22), o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, decidiu que, em face das declarações públicas concedidas pelo vereador Marcos Braz (PL) em entrevista coletiva e informações fornecidas oficialmente por sua defesa, as explicações já são suficientes. Portanto, o colegiado não vê necessidade de convidar o parlamentar para um novo esclarecimento.

O Conselho ressalta que irá acompanhar o processo de investigação conduzido pela Polícia Civil e poderá avaliar a necessidade de tomar novas ações, caso necessário.