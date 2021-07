Connor Fields, do BMX, deixa UTI após hemorragia cerebral nas Olimpíadas

TÓQUIO, JAPÃO (UOL/FOLHAPRESS) - O corredor americano de BMX Connor Fields foi transferido da UTI do hospital St. Luke's International nesta sexta-feira (30), um dia depois de sofrer uma hemorragia cerebral após sofrer grave acidente na semifinal da modalidade nas Olimpíadas de Tóquio-2020, na quinta (29).

"Os médicos relataram que Fields teve uma hemorragia cerebral no local. Depois de uma noite na UTI, os médicos têm o prazer de informar que não houve sangramento adicional e que não foram encontrados novos ferimentos. Fields foi retirado da unidade de cuidados intensivos e permanecerá no hospital até ser liberado", afirmou, em nota, a federação de ciclismo americana.

O americano de 28 anos se envolveu em um acidente com Twan van Gendt da Holanda e Sylvain Andre da França na segunda bateria semifinal do BMX. Fields estava na segunda posição na primeira curva de 180º quando se enroscou na roda traseira do líder Romain Mathieu, caiu pesadamente no chão e foi atropelado pelos outros dois pilotos.

Ele foi tratado por uma equipe médica na pista do Ariake Urban Sports Park antes de ser levado por uma ambulância para o hospital St. Luke's International

"Connor está recebendo atendimento excelente no hospital. Connor ainda está dormindo constantemente, mas é convincente e comunicativo quando acordado. A última tomografia computadorizada não mostra lesão cerebral adicional e nenhum sangramento adicional, então ele foi transferido da UTI para cuidados de alto nível e não precisa de cirurgia neste momento", escreveu Lisa Fields em um post no Facebook, onde ela agradeceu os fãs do filho pela preocupação e companhia no momento difícil.

Campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, Connor Fields defenderia seu título, uma vez que já estava classificado para a final da BMX quando caiu. Assim, o ouro ficou com o holandês Niek Kimmann. A prata foi para Kye Whyte, da Grã-Bretanha e o bronze ficou com o colombiano Carlos Alberto Ramirez Yepes.