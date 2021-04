Conmebol receberá 50 mil doses da Coronavac e quer imunizar jogadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano, anunciou nesta terça-feira (13) que receberá uma doação de 50 mil doses da vacina contra Covid-19 feita pela farmacêutica chinesa Sinovac, a produtora da Coronavac.

Segundo a confederação, "a imunização focará as equipes principais do futebol profissional sul-americano dos torneios de primeira categoria, masculinos e femininos". O principal objetivo neste ano será garantir a Copa América masculina, com início marcado para junho, na Argentina e na Colômbia. A tendência é que times participantes da Libertadores também estejam no público alvo.

A Conmebol não diz quando iniciará seu plano de imunização nem dá mais explicações sobre ele, mas afirma que se trata de um respaldo ao futebol no continente. Também não há qualquer informação de possíveis contrapartidas à empresa chinesa.

O presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez, agradece ainda ao presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, a outros integrantes do governo uruguaio (inclusive o embaixador na China, Fernando Lugris) e ao presidente da Associação de Futebol do Uruguai, Ignacio Alonso. O país tem contrato com a fabricante e está imunizando sua população com a Coronavac.

"Nenhuma outra confederação no mundo conseguiu até hoje ter à disposição imunizantes para um processo massivo de vacinação", completa a nota, que ainda ressalta que o governo do Uruguai não recebeu nada em troca por intermediar a negociação.