Conmebol realiza nesta sexta o sorteio das oitavas de final da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol realizará nesta sexta-feira (27), às 13h (de Brasília), o sorteio das oitavas de final da Libertadores entre as 16 equipes que se classificaram na fase de grupos.

O pote 1 terá os primeiros colocados dos grupos: Palmeiras, Estudiantes, Atlético-MG, River Plate, Colón e Flamengo. Os grupos B, do Athletico, e E, do Corinthians, ainda estão em aberto e terão os últimos jogos realizados nesta quinta à noite.

Já o pote 2 contará com os segundos colocados dos grupos. Até aqui, Emelec, Vélez Sarsfield, Tolima, Fortaleza, Cerro Porteño e Talleres estão definidos.

Os primeiros colocados serão numerados de 1 a 8, enquanto os vice-líderes receberão os números de 9 a 16. As equipes com melhor performance (menor numeração no ordenamento do 1 ao 16) definirão seus jogos em casa.

No sorteio, os clubes do pote 2 serão sorteados primeiro, formando as chaves A, B, C, D, E, F, G e H. Na sequência, será a vez do sorteio das equipes do pote 1 para definir os confrontos das oitavas de final. Os times do pote 2 jogam a primeira partida em casa. Clubes do mesmo país ou que já jogaram entre si na fase de grupos poderão se enfrentar.

As oito equipes que avançarem nas oitavas disputarão as quartas de final em jogos de ida e volta da seguinte forma:

Ganhador A X Ganhador H (S1)

Ganhador B X Ganhador G (S2)

Ganhador C X Ganhador F (S3)

Ganhador D X Ganhador E (S4)

Na sequência, as semifinais serão: S1 x S4 e S2 x S3. A final definirá o campeão em jogo único.