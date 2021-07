Conmebol quer abertura ao público no Maracanã na final da Copa América

A prefeitura do Rio de Janeiro avalia pedido da Conmebol de retorno parcial de público no jogo da final da Copa América, no Maracanã, neste sábado (10), entre Brasil e Argentina. As áreas técnicas das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Esportes se reuniram nesta quinta-feira (08) com a Conmebol.

A organizadora da competição solicitou a possibilidade de permitir um público restrito no estádio com pessoas credenciadas e testadas para a covid-19, garantindo o distanciamento entre os lugares e com menos de 10% da capacidade do Maracanã. Segundo a Prefeitura, as secretarias estão analisando a solicitação.

Durante jogo da final da Libertadores, em janeiro deste ano, no Maracanã, também organizada pela Conmebol, houve restrição de público, apenas convidados puderam assistir à partida entre Palmeiras e Santos. No entanto, os protocolos de prevenção não foram cumpridos pela maioria dos torcedores. Mesmo com um público pequeno, houve aglomerações e desrespeito ao uso de máscara.