Conmebol inicia nesta terça-feira venda de ingressos para a final da Libertadores

Pelo menos um clube brasileiro estará no confronto. Fluminense e Internacional fazem uma das semifinais, garantindo a presença nacional. No outro lado da chave, Palmeiras e Boca Juniors disputam uma vaga na decisão. Os jogos de volta da fase atual estão marcados para 04 e 05 de outubro.

A decisão do principal torneio da América do Sul volta ao maior estádio do Rio de Janeiro após três temporadas. Na ocasião, em janeiro de 2021, o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 na final da Libertadores de 2020.

