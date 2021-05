Conmebol e Argentina chegam a acordo para realização da Copa América

"A análise da disputa desta Copa América da Conmebol e seus protocolos de saúde para que possa ser organizada no país será sob estudo rigoroso de funcionários do Ministério da Saúde da República Argentina. Isso foi acordado pelo presidente da República argentina, Alberto Fernández, e pelo titular da Conmebol, Alejandro Dominguez, em reunião hoje à tarde", finaliza.

"O governo argentino apresentou à Conmebol um protocolo rigoroso para que a Copa Conmebol América 2021 seja realizada no país. Uma reunião na Quinta de Olivos avaliou os aspectos organizacionais e logísticos - com a possível habilitação de sedes adicionais - e sobretudo protocolos de saúde", diz o comunicado.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol divulgou nota em seu site confirmando que houve uma reunião nesta quarta-feira (26) entre a entidade e o governo argentino para acordar a realização da Copa América 2021 no país. De acordo com o comunicado, a Argentina apresentou protocolos rigorosos, que incluíram possíveis novas sedes para a competição.

