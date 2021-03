Conmebol divulga tabela da Copa América, e Brasil estreia contra a Venezuela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem considerar por enquanto a possibilidade de novo adiamento por causa do novo coronavírus, a Conmebol divulgou nesta segunda-feira (15) a tabela da Copa América deste ano. O torneio deveria ter sido realizado em 2020, mas foi postergado devido à pandemia.

As partidas serão divididas entre duas sedes: Argentina e Colômbia.

O Brasil estreia contra a Venezuela em 14 de junho, em Medellín, e vai atuar apenas na Colômbia na fase de grupos. Depois vai enfrentar o Peru em Cáli (no dia 18), a Colômbia em Barranquilla (24) e o Equador em Bogotá (28).

A abertura do torneio será em 13 de junho, no estádio Monumental, em Buenos Aires, com a partida entre Argentina e Chile. A final será em 10 de julho, em Barranquilla.

A ideia da Conmebol era manter o mesmo regulamento da Copa América disputada no Brasil, em 2019, com três grupos de quatro seleções cada. Avançariam para as quartas de final os dois primeiros das chaves, mais os dois melhores terceiros colocados.

Com a desistência de Qatar e Japão, equipes convidadas, a entidade montou a tabela com dez seleções divididas em dois grupos. Classificam-se oito para a fase seguinte.

A última Copa América sediada pela Colômbia foi realizada em 2001, e o time da casa conquistou seu único título continental. Por medo de violência das FARC, a Argentina se recusou a participar naquela ocasião. O Brasil foi eliminado após derrota para Honduras.

A Argentina abrigou a competição pela última vez em 2011. Foi eliminada nas quartas de final pelo Uruguai, que depois seria campeão. O Brasil caiu na mesma fase, diante do Paraguai, depois de errar todas as quatro cobranças na disputa de pênaltis.

Tabela da Copa América-2021

13.jun.21

18h - Argentina x Chile (Monumental de Nuñez, Buenos Aires)

21h - Paraguai x Bolívia (Malvinas Argentinas, Mendoza)

14.jun.21

18h - Brasil x Venezuela (Atanasio Girardot, Medellín)

21h - Colômbia x Equador (Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla)

17.jun.21

18h - Chile x Bolívia (Malvinas Argentinas, Mendoza)

21h - Argentina x Uruguai (Mario Alberto Kempes, Córdoba)

18.jun.21

19h - Colômbia x Venezuela (Atanasio Girardot, Medellín)

21h - Peru x Brasil (Olímpico Pascual Guerrero, Cáli)

20.jun.21

17h - Uruguai x Chile (Malvinas Argentinas, Mendoza)

20h - Argentina x Paraguai (Monumental de Nuñez, Buenos Aires)

21.jun.21

17h - Venezuela x Equador (El Campín, Bogotá)

20h - Colômbia x Peru (Olímpico Pascual Guerrero, Cáli)

23.jun.21

18h - Bolívia x Uruguai (Mario Alberto Kempes, Córdoba)

21h - Chile x Paraguai (Estádio Único, Santiago del Estero)

24.jun.21

17h - Equador x Peru (Olímpico Pascual Guerrero, Cáli)

20h - Colômbia x Brasil (Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla)

27.jun.21

18h - Argentina x Bolívia (Monumental de Nuñez, Buenos Aires)

18h - Uruguai x Paraguai (Estádio Único, Santiago del Estero)

28.jun.21

20h - Equador x Brasil (El Campín, Bogotá)

20h - Venezuela x Peru (Atanasio Girardot, Medellín)

Quartas de final

De 2 a 3 de julho.

Semifinais

5 e 6 de julho

Disputa do 3º lugar

9 de julho

Final

10 de julho