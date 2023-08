Conmebol divulga calendário de jogos das eliminatórias da Copa 2026

Your browser does not support the video tag.





Rio de Janeiro/RJ - A Conmebol anunciou na quarta-feira, dia 2, as datas e os horários das duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A Seleção Brasileira vai estrear contra a Bolívia, no dia 8 de setembro, às 21h45. O jogo será no Estádio Mangueirão, em Belém. A segunda partida do time nacional será contra o Peru no dia 12, às 23h00 (horário de Brasília) em Lima, no Peru, informou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol)*.

Convocação

O técnico da Seleção Brasileira Masculino, Fernando Diniz, vai anunciar, no dia 18 de agosto, os jogadores convocados para as duas primeiras partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026.

(*) Informações da CBF