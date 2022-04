Conmebol analisa racismo em River x Fortaleza e deve multar argentinos

FOLHAPRESS - A Unidade Disciplinar da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) vai analisar as imagens de um torcedor do River Plate (ARG) atirando uma banana em direção à torcida do Fortaleza na partida entre os times pela Libertadores, na noite de quarta-feira (13) no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires —os argentinos venceram por 2 a 0.

O provável é que o caso seja julgado nas próximas semanas pela Comissão Disciplinar, formada por cinco juízes, mas dificilmente o River Plate sofrerá sanções além de multa. A regra da comissão em caso de injúrias raciais cometidas por torcedores tem sido penalizar o clube com multas que partem de US$ 30 mil (R$ 140 mil).

O artigo 17 do Código Disciplinar da Conmebol trata do tema discriminação, prevê suspensão de jogadores, dirigentes, técnicos e funcionários de clubes que cometerem atos discriminatórios, mas no caso de torcedores aparece somente as multas a partir de US$ 30 mil.

O item 3 do artigo fala em "sanções adicionais" a depender da gravidade do ocorrido, mas não especifica se poderá ocorrer perdas de mando ou de pontos, jogar com portões fechados ou até mesmo ser desqualificado da competição, como o Código Disciplinar da Fifa permite.

No vídeo, divulgado nas redes sociais, um homem aparece atirando a banana e outro, um pouco atrás, imita gestos de macacos. Em casos recentes com imagens parecidas, ou cantos racistas relatados, o tribunal da Conmebol tem apenas multado os clubes dos torcedores racistas. Foi assim com o argentino Defensa Y Justicia em partida contra o Santos, em 2020, e com o paraguaio Olimpia frente o Flamengo, em 2021.

O River Plate divulgou uma nota lamentando o ocorrido e que busca identificar os responsáveis para aplicar sanções administrativas (como proibir de entrar no estádio). O Fortaleza, por meio das redes sociais, repudiou o racismo sofrido por seus torcedores em Buenos Aires.