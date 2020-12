Conheça dicas do que ler e ver sobre esporte neste fim de ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Num cenário bem diferente do vivenciado durante o início da pandemia da Covid-19, o fim de 2020 e o início de 2021 terão várias opções de esporte ao vivo para acompanhar na televisão e no streaming.

Partidas importantes do futebol brasileiro, continuidade das ligas europeias e o início da NBA, entre outras, estão entre as opções para o espectador passar boas horas em frente ao monitor.

Já quem preferir dedicar seu tempo a livros, séries e documentários dedicados ao esporte também não sofrerá por falta de opção.

LIVROS

Johan Cruyff, a autobiografia

Publicada em 2016, pouco antes da morte de Johan Cruyff, a autobiografia do craque holandês repassa a carreira de um dos mais emblemáticos jogadores de futebol de todos os tempos. Peça fundamental na engrenagem da Laranja Mecânica vice-campeã do mundo em 1974, Cruyff também foi um técnico de sucesso, consolidando um estilo no Barcelona e influenciando outros treinadores, entre eles Pep Guardiola. No livro, o histórico camisa 14 conta por que não jogou o Mundial de 1978, fala sobre a falência financeira que o levou aos Estados Unidos e também, claro, sobre suas ideias de futebol. A obra foi trazida ao Brasil e traduzida para o português pela editora Grande Área neste 2020.

Autores: Johan Cruyff e Jaap de Groot

Editora: Grande Área

Preço: R$ 64,90 - Kindle: R$ 35,91

Infinitos Lutos - Histórias não contadas de Chapecó

O jornalista Roberto Passeri viveu durante sete meses na cidade de Chapecó, coletando relatos sobre o luto permanente vivido pela cidade desde o acidente com o avião da Chapecoense, ocorrido em novembro de 2016. No livro, o autor mistura os depoimentos com material jornalístico e crônicas sobre a dor dos que ficaram. A obra, publicada pela editora Ludopédio, braço editorial do site de conteúdo acadêmico sobre futebol, faz parte da coleção Campo de Jogo.

Autor: Roberto Passeri

Editora: Ludopédio

Preço: R$ 55,00

Travessia

A partir do seu choro ao vivo após a transmissão da final da Copa do Mundo de 2018, quando se emocionou por ter conseguido passar todo o torneio "limpo", longe das drogas, o comentarista da Globo e ex-atacante do Corinthians Walter Casagrande fala sobre sua vida nos últimos anos, a luta e as alucinações de quem tenta se afastar do vício. Escrita pelo jornalista Gilvan Ribeiro, a obra fecha uma trilogia de livros do camisa 9, iniciada com "Casagrande e seus demônios" e seguida por "Sócrates e Casagrande: uma história de amor".

Autores: Walter Casagrande Júnior e Gilvan Ribeiro

Editora: Globo Livros

Preço: R$ 29,90

DOCUMENTÁRIOS

Guillermo Vilas: Esta Vitória é Sua

A obra se divide entre contar a trajetória vitoriosa do tenista argentino Guillermo Vilas (oito finais de Grand Slam e quatro títulos) nas quadras, a partir de áudios gravados por ele em fitas nos anos 1970, e mostrar uma busca de décadas para que ele fosse reconhecido pela ATP (Associação dos Profissionais do Tênis) como número 1 do mundo, algo que até hoje nunca ocorreu. Nesse ponto, o protagonismo é dividido entre Vilas e o jornalista argentino Eduardo Puppo, que investiu mais de dez anos de sua carreira em pesquisas e reconstituições matemáticas dos rankings de 1973 a 1978 para demonstrar que a entidade cometeu injustiça histórica. O documentário traz depoimentos valiosos de Roger Federer, Rafael Nadal, Gabriela Sabatini e Björn Borg, entre outras lendas do tênis.

Ano: 2020

Direção: Matías Gueilburt

Duração: 90 minutos

Onde ver: Netflix

Meu Amigo Alemão

O curta-metragem dirigido pelo jornalista Paulo Júnior ficou com a medalha de prata do CINEFoot (festival de obras cinematográficas sobre futebol) deste ano. O documentário conta a trajetória de Gerd Wenzel, que marcou época na televisão brasileira como comentarista do Campeonato Alemão, primeiro na TV Cultura e depois na ESPN Brasil. Com depoimentos do próprio Wenzel, a obra narra sua infância em Berlim durante a 2ª Guerra Mundial, a mudança para o Brasil, a luta contra a ditadura nos anos 1960 e 1970 e, enfim, sua reinvenção como comentarista de futebol.

Ano: 2020

Direção: Paulo Júnior

Duração: 17 minutos

Onde ver: canal Doze Futebol no Youtube (https://www.youtube.com/c/dozefutebol)

SÉRIES

Brasil na Pista

Dividida em oito capítulos, a obra dirigida pelo jornalista Ernesto Rodrigues apresenta 64 histórias sobre a participação dos brasileiros na F1, incluindo os grandes feitos, como os títulos de Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna, e momentos de controvérsia, como a armação que abreviou a carreira de Nelsinho Piquet na categoria e a "deixadinha" de Rubens Barrichello, quando ele cedeu uma vitória para o heptacampeão Michael Schumacher.

Ano: 2020

Direção: Ernesto Rodrigues

Duração: 8 episódios

Onde ver: Globoplay e Canais Globo (streaming)

The Playbook: Estratégias para Vencer

Em cinco capítulos, a série aborda o trabalho de cinco técnicos de diferentes modalidades: Doc Rivers (basquete - NBA), Jill Ellis (futebol feminino), José Mourinho (futebol masculino), Patrick Mouratoglou (tênis) e Dawn Staley (basquete universitário). Seus diferentes perfis e estratégias de comando são contados a partir de entrevistas e com imagens dos maiores feitos da carreira. Cada episódio tem cerca de 30 minutos.

Ano: 2020

Direção: Josh Greenbaum, Sarah Feeley, Alex Stapleton, John Henion

Duração: 5 episódios

Onde ver: Netflix