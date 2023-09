Conheça 1ª atleta da história a integrar um elenco masculino no futebol no Amazonas

A jogadora Maitê Loren Santos da Silva tem quebrado preconceitos e vem fazendo história. A amazonense de 10 anos se tornou a primeira atleta a integrar um elenco masculino, dentre todas as modalidades da base, em uma competição oficial realizada pela Federação Amazonense de Futebol-FAF, após a regulamentação do futebol misto, pela Confederação Brasileira de Futebol-CBF, em março de 2023.

“Todos me conhecem e chamam de Mini Marta. Meu pai não esperava que eu fosse gostar. Eu gosto de futebol e me sinto feliz assim”, disse Maitê.

A convite do São Raimundo, Maitê Loren ingressou no elenco no dia 22/08/2023 e estreou com a camisa alviceleste quatro dias depois, na abertura do Campeonato Amazonense Sub-10. No último sábado (16), ela marcou o único gol que deu a vitória do clube alviceleste sobre o Guerreirinhos. Se tornando a primeira autora de um gol na modalidade de futebol misto.

Sua trajetória no futebol começou aos cinco anos de idade, no projeto Jaraguá Futsal, localizado no bairro Novo Israel. Devido a sua habilidade com a bola nos pés, Maitê recebe o apelido de "Mini Marta", em referência à maior jogadora do futebol brasileiro, que, inclusive, é a inspiração da jogadora amazonense. "Jogar futebol é uma coisa divertida. Uma sensação muito boa mesmo. Fico grata por marcar esse gol", afirmou.

Para o presidente da FAF, Ednailson Rozenha, a regulamentação do futebol misto pela CBF, é um passo importante para a promoção de igualdade e oportunidades. "A CBF compartilha os nossos valores e promove a igualdade dentro e fora do campo. Em março, regulamentou o futebol misto na categoria de base, um avanço para o futebol, ainda considerado muito masculino. Parabenizo a Maitê e sua família por acreditarem em um futebol de inclusão e respeito. Trabalharemos arduamente para que a Maitê seja apenas a primeira de muitas jogadoras a brilharem", garantiu

O pai de Maitê, o industriário, Jackson Igor de Sousa da Silva, também tem um filho que atua na base amazonense. O atleta, Davi Aquiles Santos da Silva, 8, disputa pelo Campeonato Amazonense Sub-8, pelo Guerreirinhos. Dentro de casa, a igualdade foi plantada e ambos tem a oportunidade de jogar futebol e disputarem competições oficiais, onde um é exemplo de determinação para o outro. Para Jackson, Maitê é motivo de orgulho, por superar obstáculos. "A paixão da Maitê pelo futebol veio desde pequena. Ela quis jogar futebol e quando descobri o interesse dela, resolvi inscrever em uma escolinha de futsal", afirmou.

