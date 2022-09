Confusão na final do Brasileiro sub-20 foi novo episódio de brigas na base

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A confusão entre jogadores de Palmeiras e Corinthians após a final do Campeonato Brasileiro sub-20, que terminou com vitória alviverde, foi mais um episódio de violência em partidas das categorias de base.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, durante duelo entre São Paulo e Palmeiras, pela semifinal, dois torcedores invadiram o gramado da Arena Barueri e uma faca foi atirada da arquibancada onde estava a torcida são-paulina.

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo multou o Tricolor paulista em R$ 20 mil por causa dos incidentes. A Polícia Civil de São Paulo não conseguiu identificar o responsável por arremessar a arma branca.

No ano passado, o clássico entre Flamengo e Vasco, pelas quartas de final do Brasileiro sub-20, na Gávea, teve pancadaria ao fim. Logo depois do apito final, provocações entre jogadores dos dois times cresceram e se tornaram uma confusão generalizada, causando grande correria.

O empurra-empurra chegou a extrapolar as quatro linhas, e seguranças e membros das comissões técnicas dos dois clubes tiveram de interferir.

Em 2020, a final do Brasileiro sub-17, entre Athletico-PR e Fluminense, na Arena da Baixada, terminou em briga. Ataíde, do Furacão, fez falta em João Neto quase no meio de campo quando o relógio já marcava 47 minutos do segundo tempo.

Os dois trocaram empurrões e deram início ao conflito. No meio da briga, um jogador saiu do banco de reservas do Athletico-PR e acertou uma voadora em um dos atletas do Tricolor carioca.

Ataíde, Renan e Vitor Carmo, do Furacão, e João Neto, Netinho e Aleksander, do Flu, foram expulsos. O árbitro deu 13 minutos de acréscimo para compensar o tempo de jogo parado.

No ano anterior, o duelo entre Flamengo e Corinthians, pela semifinal do Brasileiro sub-20, também teve cenas lamentáveis. Ao fim da partida, quando os rubro-negros celebravam a classificação, houve uma discussão entre jogadores do Corinthians e o goleiro Hugo Souza.

Briga também entre seleções

Em abril deste ano, as equipes sub-17 de Brasil e Argentina disputaram a final do Torneio de Montaigu, na França. Os brasileiros venceram por 2 a 1 e se sagraram campeões, mas a partida contou com uma briga generalizada em campo após o apito final.

Depois que o árbitro indicou o encerramento da partida, jogadores da base de Brasil e Argentina se estranharam e iniciaram uma confusão no gramado. Os atletas chegaram a se aglomerar, mas membros das comissões técnicas das equipes conseguiram apartar a briga.