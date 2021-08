Confira a que assistir nas Olimpíadas de Tóquio na TV

​20h30 VÔLEI FEM. Disputa do 3º lugar (Sérvia x Coreia do Sul) SporTV 2 (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: Com a presença do recordista mundial, o quase imbatível queniano Eliud Kipchoge, os três brasileiros buscam surpreender para ir ao pódio em uma das provas mais tradicionais das Olimpíadas

À 1h da manhã, a seleção masculina de vôlei encara a Argentina na disputa da medalha de bronze. À 1h40, Hebert Sousa tenta mais uma medalha de ouro para o Brasil na final do boxe. Às 7h, a equipe de hipismo disputa a final de salto. E, uma hora depois, a seleção masculina de futebol enfrenta a Espanha na decisão, em busca do bicampeonato.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O destaque da noite desta sexta-feira é a luta do canoísta Isaquias Queiroz para conquistar uma medalha em Tóquio, na prova canoa C1 1.000 m. Após ficar com melhor tempo nas eliminatórias, ele disputa as semifinais às 21h52 e, passando, a grande final às 23h53.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.