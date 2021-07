Confira a que assistir nas Olimpíadas de Tóquio na TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite desta sexta-feira (30), serão realizadas as finais do atletismo com os brasileiros Thiago Braz, Augusto Dutra, Chayenne da Silva, Andressa Oliveira de Moraes, Thiago André e Ketiley Batista.

Também haverá a semifinal dos 50m livre com o nadador Bruno Fratus buscando uma vaga na final e a disputa do torneio por equipes do judô.

Na madrugada, a seleção feminina de vôlei terá um páreo duro contra a Sérvia, enquanto a seleção masculina de futebol disputa o duelo de quartas de final contra o Egito.

- Sexta-feira (30)

19h25 REMO Finais BandSports (ao vivo)

19h30 TRIATLO MISTO Finais SporTV 4 (ao vivo)

20h30 ATLETISMO Finais SporTV 2 (ao vivo)/Globo e Bandsports (flashes)

Finais: 400m com barreiras fem. (Chayenne da Silva), Lançamento do disco fem. (Andressa Oliveira de Moraes), salto com vara masc. (Thiago Braz e Augusto Dutra), 800m rasos masc. (Thiago André), 100m com barreiras fem. (Ketiley Batista)

21h30 TIRO COM ARCO Oitavas de final (Marcus D'Almeida) SporTV 2/BandSports (flashes)

21h VÔLEI DE PRAIA Ana Patricia/Rebecca X Claes/Sponcil (EUA) SporTV 3/BandSports (ao vivo)

22h NATAÇÃO Semifinais dos 50m livre (Bruno Fratus) e finais dos 4x100m medley mixto SporTV (ao vivo)

23h JUDÔ Eliminatórias por equipes mistas (Eduardo Barbosa, Maria Portela, Rafael Macedo, Mayra Aguiar e Rafael Silva) SporTV 3/BandSports (ao vivo)

- Sábado (31)

0h VELA Regatas 49erFX (Martine Grael/Kahena Kunze) SporTV 2 (ao vivo)/BandSports (flashes)

0h RÚGBI FEM. Semifinal SporTV 2 (ao vivo)

0h25 LEVANTAMENTO DE PESO MASC. Finais SporTV (ao vivo)

1h GIN. DE TRAMPOLIM Finais SporTV 2 (ao vivo)

2h33 VELA Regata da medalha RS:X (Patrícia Freitas) SporTV e BandSports (Flashes)

4h15 HANDEBOL FEM. Brasil x Suécia SporTV 2 (ao vivo)

4h25 VÔLEI FEM. Brasil x Sérvia Globo/SporTV (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: A seleção feminina de vôlei encara a líder do Grupo A dos Jogos

4h25 TÊNIS Finais SporTV 4 (ao vivo)

5h JUDÔ Final por equipes mistas SporTV 3 (ao vivo)/BandSports (flashes)

6h BOXE Preliminares (Wanderson de Oliveira) SporTV 2/BandSports (ao vivo)

7h FUTEBOL MASC. Quartas de final (Brasil x Egito) Globo/SporTV/BandSports (ao vivo)

7h ATLETISMO Finais SporTV 2 (ao vivo)

Preliminares: Salto em distância (Samory Uiki), 100m rasos (Paulo André, Felipe Bardi e Rodrigo do Nascimento)

Finais: 4x400m misto, 100m rasos fem. e lançamento de disco

7h40 FUTEBOL MASC. Quartas de final (Coreia do Sul x México) SporTV 4 (ao vivo)

8h LEV. DE PESO Finais SporTV 3 (ao vivo)

9h BASQUETE MASC. EUA x Rep. Tcheca SporTV (ao vivo)

10h VÔLEI FEM. China x Itália SporTV 3 (ao vivo)

19h HANDEBOL FEM. Brasil x Suécia SporTV 3 (ao vivo)

21h VÔLEI DE PRAIA Oitavas de final SporTV 2 (ao vivo)

21h ATLETISMO SporTV 3 /BandSports (ao vivo)

Eliminatórias: 3000m com obstáculos fem. (Tatiane Raquel e Simone Ferraz), salto em distância fem. (Eliane Martins), 400m livre masc. (Lucas Carvalho)

Final: Arremesso de peso (Geisa Arcanjo)

22h TÊNIS DE MESA Equipe fem. (Brasil x Hong Kong) SporTV 4 (ao vivo)

22h30 NATAÇÃO Finais 50m livre masc., 50m livre fem., 1.500m livre masc., 4x100m medley fem., 4x100m medley masc. Globo/SporTV 2 (ao vivo)

23h LUTA OLÍMPICA Eliminatórias (Aline Silva) SporTV 4 (ao vivo)

23h05 VÔLEI MASC. Brasil x França Globo/SporTV/BandSports (ao vivo)

- Domingo (1º)

0h30 BOXE Eliminatórias SporTV 2 (ao vivo)

1h VÔLEI DE PRAIA Oitavas de final SporTV (ao vivo)

1h TÊNIS Finais SporTV 4 (ao vivo)

1h40 VÔLEI DE PRAIA Oitavas de final SporTV 2 (ao vivo)

2h30 VELA Finais Laser (Robert Scheidt) e Laser Radial SporTV 3 (ao vivo)

2h30 TÊNIS DE MESA Equipe masc. (Brasil x Sérvia) SporTV 4 (ao vivo)

3h SALTOS ORNAMENTAIS Finais SporTV 2 (ao vivo)

5h GIN. ARTÍSTICA MASC. Final de solo SporTV 2 (ao vivo)

5h BASQUETE MASC. Espanha x Eslovênia SporTV 3 (ao vivo)

5h45 GIN. ARTÍSTICA FEM. Final de salto SporTV 2 (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: Medalha de prata no individual geral, Rebeca Andrade é uma das favoritas a subir ao pódio neste aparelho

6h10 LUTA OLÍMPICA Semifinais SporTV 4 (ao vivo)

6h18 BOXE Quartas de final (Hebert Sousa) SporTV 2 (ao vivo)

6h44 GIN. ARTÍSTICA MASC. Final do cavalo com alça SporTV 2 (ao vivo)

7h ATLETISMO Finais SporTV 4 (ao vivo)

Final salto em altura masc., semifinais dos 100m rasos masc., semifinais dos 100m com barreiras fem., final salto triplo fem., semifinal 800m rasos masc., semifinal 400m com barreiras masc., final 100m rasos masc.

FIQUE DE OLHO: Nesta manhã será realizada a final mais nobre do atletismo, dos 100m rasos, com a participação dos homens mais rápidos do mundo e as semifinais dos 400m com barreiras, com a presença do brasileiro Alison dos Santos

7h30 HANDEBOL MASC. Brasil x Alemanha SporTV 3 (ao vivo)

9h VÔLEI DE PRAIA Oitavas de final SporTV 2 (ao vivo)

10h VÔLEI MASC. EUA x Argentina SporTV 4 (ao vivo)