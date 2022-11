Confira os jogos que abrem a Superliga C de Vôlei nesta sexta em Manaus

Manaus/AM - Acontece, a partir desta sexta-feira (4), até o próximo dia 8, a Superliga Nacional C de Voleibol Masculino, que será sediada em Manaus. O jogo de abertura inicia às 15h, no ginásio Renné Monteiro, localizado na avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, zona Centro-Sul, entre Apade e Maximus Vôlei.

Em seguida, mais três jogos para encerrar a rodada do primeiro dia de Superliga C: Santa Cruz x Central, às 16h30; Nacional x Sarça, às 18h; e Manaus Vôlei x Voleibol Alta Floresta, às 19h30.

No retorno de Manaus ao cenário nacional de competições do voleibol, serão oito clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste do país disputando por uma única vaga na Superliga B de 2023, que será cedida ao grande campeão.