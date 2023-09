Confira os jogos da próxima rodada do Barezinho Sub-10 em Manaus

Manaus/AM - A manhã do último sábado (9) foi agitada no estádio Carlos Zamith, com a segunda rodada do Campeonato Amazonense Sub-10. O Manaus Esporte em Cristo fez um jogo equilibrado contra o Vingadores, venceu por 3 a 2 e assumiu a liderança do grupo A. Enquanto isso, no grupo B, o Projeto Craques do Futuro fez 9 a 0 no Cliper e também alcançou a liderança.

Os jogos

Abrindo a rodada, Inter Academy e São Raimundo se enfrentaram. O Tufão da Colina foi o vencedor, pelo placar de 2 a 1. ítalo e João Gabriel cravaram no triunfo. Davih Pietro descontou.

No segundo jogo, o Projeto Craques do Futuro enfrentou o Cliper, goleou por 9 a 0 e assumiu a ponta do grupo A. A vitória foi construída com gols de José Guilherme, duas vezes, Diego, Matheus, Arnaldo Luiz, Davi, Messias, Davi Lucas e contra de Paulo Henrique.

Manaus Esporte em Cristo e Vingadores fizeram um confronto de cinco gols. Carlos Daniel, Ruan e José marcaram para o Manaus Esporte em Cristo, enquanto, Diego e Caio Felipe fizeram para o Vingadores. Placar final que concedeu a liderança do grupo A: 3 a 2 para o Manaus Esporte em Cristo.

Amazonas e Guerreirinhos se enfrentaram em seguida. A Onça saiu vitoriosa pelo placar de 3 a 1. João Manuel fez dois e foi o nome da partida, Vinicius também deixou o seu no triunfo Aurinegro. Luciano balançou as redes para o Guerreirinhos.

Na sequência, foi a vez de América de Manacapuru e Real Amazonas se enfrentarem. O vitorioso foi o Real Amazonas, por 2 a 1, com gols de João Pedro e Wendel. Nicolas fez para a equipe de Manacapuru.

A rodada foi finalizada com RB do Norte e Librade. O Papagaio superou o Boto e venceu por 3 a 0, com dois gols de Elias e João Vitor.

Próxima rodada:

Guerreirinhos x São Raimundo

Real Amazonas x RB do Norte

Vingadores x Amazonas

Cliper x América de Manacapuru

Inter Academy x Manaus Esporte em Cristo

Librade x Projeto Craques do Futuro