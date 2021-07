Confira o que assistir nas Olimpíadas de Tóquio na TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite deste sábado (24) começam as competições de dois esportes que prometem dar medalhas ao Brasil: surfe e judô. Enquanto o primeiro conta com os feras Gabriel Medina e Italo Ferreira no primeiro dia de disputas, os skatistas da categoria street masculino tentam se classificar para as finais, que já serão realizadas a partir da meia-noite.

Esta noite também marca a estreia da ginasta norte-americana Simone Biles, considerada a melhor de todos os tempos. As brasileiras tentarão se garantir nas finais indidivual e por aparelhos.

Às 5h30 da manhã deste domingo, a seleção masculina de futebol busca sua segunda vitória nas Olimpíadas contra a Costa do Marfim, enquanto, às 9h45, a seleção feminina de vôlei estreia nos Jogos contra a Coreia do Sul.

Veja os destaques da noite de sábado (24) e madrugada de domingo (25):

19h SURFE Baterias 1 e 2 masc. e fem. SporTV 3/BandSports (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: Uma das maiores esperanças de medalha de ouro do Brasil, o surfe estreia com as primeiras regatas e Gabriel Medina e Ítalo Ferreira estão confiantes. No feminino, Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima tentam surpreender as favoritas.

21h SKATE Eliminatórias Street masc. SporTV 2/BandSports (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: Outra novidade olímpica, o skate começa com o street masculino e o trio brasileiro formado por Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna tenta chegar ao pódio

22h GIN. ARTÍSTICA FEM. Qualificatório SporTV 3 (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: Vai ser a estreia da norte-americana Simone Biles, considerada a melhor ginasta de todos os tempos e que promete ser a sensação dos Jogos de Tóquio.

22h30 NATAÇÃO Finais SporTV 2/BandSports (ao vivo)

23h HANDEBOL FEM. Brasil x ROC SporTV/BandSports (ao vivo)

23h VÔLEI DE PRAIA Evandro/Bruno Schimdt x Grimalt M./Grimalt E. (CHI) Globo/SporTV 4 (ao vivo)

23h JUDÔ Eliminatórias -52Kg fem. (Larissa Pimenta) e -66Kg masc. (Daniel Cargnin) SporTv/BandSports (ao vivo)

0h SKATE Finais Street masc. Globo/SporTV 2/BandSports (ao vivo)

1h TAEKWONDO Preliminar Edival Pontes x Hakan Recber (TUR) BandSports (ao vivo)

1h35 CANOAGEM SLALOM Elim. K1 fem. (Ana Sátila) SporTV 3 (ao vivo)

2h TÊNIS DE MESA Fase preliminar SporTV 4/BandSports (ao vivo)

2h BOXE Lutas preliminares SporTV 2 (ao vivo)

4h GINÁSTICA ARTÍSTICA FEM. Eliminatórias BandSports (ao vivo)

5h JUDÔ Finais -52Kg fem. e -66Kg masc. SporTV 3 (ao vivo)

5h30 FUTEBOL MASC. Brasil x Costa do Marfim Globo/SporTV/BandSports (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: Após a boa vitória sobre a Alemanha na estreia, a seleção masculina encara a Costa do Marfim às 5h30 para manter a liderança do grupo

5h40 BOXE Lutas preliminares SporTV 2 (ao vivo)/BandSports (flashes)

7h02 NATAÇÃO Elim. 100m costas fem. BandSports (ao vivo)

7h19 NATAÇÃO Elim. 200m livre masc. (Fernando Scheffer e Breno Correia) BandSports (ao vivo)

7h30 FUTEBOL MASC. Austrália x Espanha SporTV (ao vivo)

7h55 NATAÇÃO Elim. 100m peito fem. BandSports (ao vivo)

8h16 NATAÇÃO Elim. 100m costas masc. (Guilherme Guido e Guilherme Basseto) BandSports (ao vivo)

8h GINÁSTICA ARTÍSTICA FEM. Eliminatórias (Rebeca Andrade e Flávia Saraiva) SporTV 3 (ao vivo)/BandSports (flashes)

8h33 NATAÇÃO Elim. 400m livre masc. BandSports (ao vivo)

9h30 BASQUETE MASC. França x EUA SporTV 2 (ao vivo)

9h45 VÔLEI FEM. Brasil x Coreia do Sul Globo/SporTV/BandSports (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: A seleção da ponteira Fernanda Garay (foto) estreia nos Jogos contra a Coreia do Sul

Os destaques da noite de domingo (25) e madrugada de segunda (26)

18h30 TRIATLO MASC. Final (Manoel Messias) SporTV 4/BandSports (ao vivo)

19h SURFE MASC. E FEM. Segundo dia SporTV 3/BandSports (ao vivo)

21h HANDEBOL MASC. Brasil x França BandSports (ao vivo)

21h SKATE Elim. Street fem. (Pâmela Oliveira, Rayssa Leal e Letícia Bufoni) SporTV 3 (ao vivo)/BandSports (Flashes)

​22h NATAÇÃO Finais SporTV/BandSports (ao vivo)

23h VÔLEI DE PRAIA FEM. Ana Patrícia/Rebecca (BRA) x Makokha/Khadambi (QUE) Globo/SporTV 4 (ao vivo)

23h JUDÔ Elim. -57Kg fem. e -73Kg masc. (Eduardo Barbosa) SporTV 3/BandSports (flashes)

0h SKATE Finais Street fem. Globo/BandSports (ao vivo)

0h VELA Regatas Laser masc. (Robert Scheidt) e RS:X fem. (Patrícia Freitas) BandSports (Flashes)

0h30 TAEKWONDO Primeiras fases SporTV (ao vivo)

1h BOXE Fases preliminares SporTV 4 (ao vivo)

2h SURFE MASC. E FEM. Segundo dia SporTV 2 (ao vivo)/BandSports (flashes)

3h CICLISMO Final Mountain Bike SporTV 2 (ao vivo)

4h TÊNIS DE MESA Preliminiares SporTV 4 (ao vivo)

5h JUDÔ Finais -57Kg fem. SporTV 3 (ao vivo)/BandSports (Flashes)

6h10 GINÁSTICA ARTÍSTICA MASC. Finais por equipes Globo/SporTV (ao vivo)

7h15 TAEKWONDO Finais SporTV 4 (ao vivo)

9h45 VÔLEI MASC. Brasil x Argentina Globo/SporTV (ao vivo)

Os destaques da noite de segunda (26) e madrugada de terça (27)

18h30 TRIATLO Final feminino (Vittoria Lopes e Luisa Baptista) SporTV 4/BandSports (ao vivo)

19h SURFE Quartas de final masculino e feminino SporTV 3/BandSports (ao vivo)

23h HANDEBOL FEM. Brasil x Hungria fase de grupos SporTV 3/BandSports (ao vivo)

23h NATAÇÃO Finais 100m costas masc. (Guilherme Basseto e Guilherme Guido) SporTV 3/BandSports (ao vivo)

23h JUDÔ Eliminatórias -63kg fem. (Ketleyn Quadros) Globo/SporTV/BandSports (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: Primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica em esportes individuais para o país, bronze em Pequim-2008, Ketleyn Quadros tenta voltar ao pódio em Tóquio

23h JUDÔ Eliminatórias -81kg masc. (Eduardo Yudi) Globo/SporTV/BandSports (ao vivo)

23h40 NATAÇÃO Semifinal 200m borboleta masc. Globo/SporTV 3/BandSports (ao vivo)

0h VÔLEI DE PRAIA MASC. Alison/Álvaro x Lucena/Dalhauser (EUA) SporTV 4 (ao vivo)

0h40 SURFE Quartas de final masculino e feminino SporTV 3/BandSports (ao vivo)

2h CANOAGEM SLALOM Semifinal K1 fem. (Ana Sátila) SporTV 2/BandSports (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: A principal prova de Ana Sátila é a canoa (C1), mas também costuma ter bons resultados no caiaque (K1) e mantém boa expectativa de chegar pelo menos nas finais

2h30 VÔLEI DE PRAIA MASC. Evandro/Bruno Schmidt x Abicha/Elgraqui (MAR) SporTV (ao vivo)

3h CICLISMO Finais Mountain Bike (Jaqueline Mourão) SporTV 3/BandSports (ao vivo)

5h JUDÔ Finais Globo/SporTV/BandSports (ao vivo)

7h NATAÇÃO Eliminatórias 100m livre masc. (Breno Correia e Gabriel Santos) Globo/SporTV 4/BandSports (ao vivo)

7h BOXE Finais SporTV 3 (ao vivo)

7h40 VÔLEI FEM. Brasil x Rep. Dominicana Globo/SporTV/BandSports (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: Na segunda rodada do torneio feminino de vôlei, a equipe do técnico Zé Roberto Guimarães tem um duelo complicado contra a República Dominicana, com jogadoras altas e de muita força física, comandada pelo técnico brasileiro Marcos Kwiek

7h45 GINÁSTICA ARTÍSTICA Finais por equipe (feminino) Globo/SporTV/BandSports (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: Após as disputas individuais, as melhores oito seleções fazem a decisão por equipes na ginástica artística feminina e os EUA, da estrela Simone Biles, é a grande favorita

8h30 FUTEBOL FEM. Brasil x Zâmbia Globo/SporTV 3/BandSports (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: A seleção feminina de futebol, da atacante Debinha, não deve encontrar dificuldades em sua última partida na fase de grupos. A adversária é a equipe de Zâmbia, a mais fraca da chave