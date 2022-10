Confira a lista com todos os campeões da Copa Sul-Americana

O primeiro time brasileiro a vencer a competição foi o Internacional, em 2008. Chapecoense, São Paulo e Athletico-PR são as outras equipes do país que já conquistaram o torneio.

Disputada desde 2002, a competição já teve 17 campeões diferentes, entre clubes argentinos, brasileiros, equatorianos, colombianos, mexicanos, chilenos e peruanos. A Argentina lidera o ranking de conquistas com nove títulos, seguida por Brasil, com cinco, e Equador, com três.

Campeão também em 2019, o Del Valle dá ao Equador o terceiro título do país no campeonato. A LDU também já venceu o torneio uma vez, em 2009.

