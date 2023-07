Confiante, Cristiano Ronaldo fala sobre objetivos no Al Nassr

"Bom, nós temos (muitos objetivos na temporada) este ano. Nós queremos vencer todos os troféus. Sabemos que vai ser muito difícil, mas acho que temos um bom time. Nós temos um novo técnico e novos jogadores, as ambições estão mais ou menos iguais às do ano passado. Estamos ansiosos para fazer uma temporada incrível", disse Ronaldo.

O atacante mostrou confiança no novo treinador Luís Castro, ex-Botafogo, e nos novos reforços. Além do lateral esquerdo Alex Telles, anunciado recentemente, a equipe saudita também contratou os meias Brozovic, ex-Inter de Milão, e Fofana, ex-Lens.

