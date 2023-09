Conferência Taça Amazônica de Handebol 2023 inicia nesta terça-feira

Esta edição conta com 9 equipes masculinas e 7 femininas. A segunda fase da Liga Nacional de Handebol acontece em São Paulo, no final de setembro.

Manaus/AM - Inicia nesta terça-feira (05), os jogos da Conferência Taça Amazônica de Handebol 2023. A competição acontece na Arena Amadeu Teixeira, praça esportiva cedida pelo Governo do Amazonas, na categoria adulto, feminino e masculino com equipes do Amazonas, Pará, Acre e Rondônia.

