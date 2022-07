Condenado por estupro, Robinho anuncia aposentadoria e dispara: 'Me deixem em paz'

Atualmente, Robinho vive no Jardim Acapulco, no Guarujá (SP), habitado por grandes celebridades, mas ao contrário dos demais moradores, ele tem mantido uma vida recatada e longe dos holofotes procurando chamar o mínimo de atenção para si.

Contudo, ela precisa saber a exata localização do condenado e a informação deve ser repassada oficialmente pela Polícia Federal do Brasil, que apenas evita falar sobre o assunto e ao que se sabe, não enviou nada até o momento.

Isso porque Robinho está “sendo procurado”, pela Justiça italiana que tenta fazer com que ele comece a pagar, ainda que seja em uma prisão no Brasil, a pena recebida pelo crime de estupro. Uma vez que o Brasil não extradita brasileiros, essa é a única opção que resta para que a Itália fazer valer a sentença.

A informação foi divulgada nesse domingo (3), pelo site Uol, depois do ex-jogador do Santos tomar conhecimento de que o veículo estava fazendo uma reportagem especial sobre ele para divulgar seu paradeiro e enviar uma mensagem à redação.

