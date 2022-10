Companhia de energia vai remover bandeirinhas de rua enfeitada para a Copa em MG

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) recomendou, nesta quinta-feira (20), a retirada das bandeirinhas que enfeitavam para a Copa do Mundo a rua Francisco Bicalho, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte.

A foto da ornamentação viralizou nesta semana. A decoração, com bandeiras do Brasil, estava acompanhada de uma faixa que dizia "Não é política, é Copa", para sinalizar que a ornamentação era dedicada à Copa do Mundo e não um apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano.

A companhia afirmou que, por questões de segurança, não é permitida a instalação de decorações em postes ou outros componentes da rede elétrica, por conta do risco de acidentes. Com a proximidade da Copa, a companhia está identificando decorações que comprometam a segurança e começou a realizar ações de remoção.

"A Cemig orienta que, em vias públicas e praças, os enfeites e ornamento devem ser instalados longe das redes de energia, não podendo ser afixados em postes e nunca fixados com arames metálicos, pois além dos riscos de acidentes também dificultam o acesso dos eletricistas da companhia para a manutenção do sistema elétrico", afirmou a Cemig em nota.

De acordo com a companhia, após vistoria e conversa com moradores, foi definido que, na próxima segunda (24), técnicos da Cemig farão a remoção das bandeiras e a ornamentação será reinstalada fora das estruturas da rede elétrica.

Os moradores foram orientados a não continuar com as decorações e a não fazer qualquer intervenção no material já instalado, por questões de segurança.