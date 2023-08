Como zagueira sueca driblou atacantes para brigar por artilharia da Copa

Foi eleita melhor campo em três jogos do Mundial, nas partidas contra África do Sul, Itália e Japão.

Aos 30 anos, disputa sua terceira Copa do Mundo e trabalhou com Pia Sundhage. A treinadora -hoje na seleção brasileira- comandou a Suécia entre 2012 e 2017.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além do título inédito da Copa do Mundo feminina, a zagueira sueca Amanda Ilestedt pode levar mais um troféu para casa: o de artilheira do Mundial. Nesta terça (15), às 5h (horário de Brasília), quando a Suécia encarar a Espanha por uma vaga na final, ela pode fazer a diferença.

