Como torcida do Corinthians foi de 7 minutos mágicos a balde de água fria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Corinthians foi da indignação à euforia absoluta em sete minutos contra o Grêmio. No entanto, a Fiel viu o que seria uma vitória épica de virada escapar e o empate por 4 a 4 deixou um gostinho amargo na boca do torcedor.

DO INFERNO AO QUASE CÉU

O clube alvinegro perdia em casa por 2 a 0 até os 44 minutos do primeiro tempo. Os mandantes viram os gremistas abrirem a vantagem no placar e não davam sinais de reação até o pênalti sofrido por Renato Augusto, pouco antes dos acréscimos.

A Fiel torcida havia cantado mais alto após o primeiro gol sofrido, mas chiou quando os adversários ampliaram. A arquibancada estava apoiando o time desde antes de a bola rolar, como de costume, mas a paciência chegou ao fim e passaram a vaiar diante do que se via em campo.

Fábio Santos converteu penalidade e deu início à reação corintiana. O gol reacendeu a esperança na Neo Química Arena, que voltou a empurrar incansavelmente a equipe para reverter o resultado.

A equipe comandada por Luxemburgo marcou três gols em sete minutos e virou contra o Grêmio. Se o gol de empate de Lucas Veríssimo, aos 49', já havia impulsionado a arquibancada, a virada com Yuri Alberto aos 51' fez o estádio entrar em ebulição, fazendo a comemoração ecoar nos arredores na Zona Leste da cidade de São Paulo.

A Fiel, gritando a plenos pulmões, viveu instantes de lua de mel com a equipe comandada por Luxemburgo. O pressionado treinador, que foi vaiado antes do apito inicial ao ter seu nome anunciado pelo sistema de som, "fez as pazes" com a torcida durante a festa generalizada entre os alvinegros —e se viu um pouco mais aliviado à beira do campo.

A noite mágica na Neo Química Arena, no entanto, não durou muito após o intervalo. O Grêmio não só empatou como virou, voltando a ficar à frente no marcador e deixando novamente a casa do Corinthians em choque. Seria um fim trágico para o que o clima insano de pouco antes indicava.

O gol de empate de Giuliano voltou a animar a torcida e evitou que a partida terminasse em desastre. Vindo de contínuas decepções com as atuações do time, os torcedores ficaram na bronca com mais um jogo sem vencer, mas ensaiaram aplausos pelo esforço na busca do resultado.

Uma derrota deixaria o Corinthians em situação ainda mais delicada na tabela, já que a distância para a zona do rebaixamento foi reduzida com a vitória do Santos na abertura da 24ª rodada —o time alvinegro volta a campo na sexta (22) contra o Botafogo, novamente em casa. Antes do jogo a torcida gritou "Se o Corinthians não ganhar, olê, olê, olá, o pau vai quebrar", mas o alívio pelo empate arrancado amenizou a situação, embora a série sem vitórias tenha aumentado para cinco jogos.