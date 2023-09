Como passagem na Lazio 'ajudou' zagueiro angolano a fechar com o Botafogo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Próximo do fim da janela de transferências, o Botafogo anunciou o zagueiro angolano Bastos. O desejo do jogador em atuar no futebol brasileiro ganhou contornos mais fortes no período em que atuou na Lazio, da Itália.

O clube lvinegro anunciou o reforço no começo da semana. O contrato vai até o fim do ano que vem.

Bastos, de 32 anos, chegou para suprir a ausência de Luís Segovia, emprestado ao RWD Molenbeek, clube de Textor na Bélgica.

Mesmo com a fama do futebol brasileiro ao redor do mundo, o zagueiro viu a vontade de atuar no país ficar mais aflorada no período em que esteve na Lazio.

"O Bastos jogou com muitos brasileiros na Lazio, então, o futebol brasileiro era algo, para ele, muito próximo. Por sempre ouvir falar do mercado brasileiro, através desses atletas, acabou se tornando um desejo do coração dele", conta Claudio Fioritto, empresário do jogador.

"Então, quando a oportunidade do Botafogo apareceu, casou com o desejo dele e não foi difícil que ele tomasse essa decisão", completou.

O angolano defendeu o clube italiano entre 2016 e 2020. Neste período, esteve ao lado de nomes como Luiz Felipe, Wallace, Lucas Leiva e Felipe Anderson.

Após defender a Lazio, o jogador esteve no Al-Ain FC, da Arábia Saudita, Al-Ain FC, da Rússia, e Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, antes de desembarcar em General Severiano.

Claudio aponta que o maior obstáculo foi a questão envolvendo o visto de trabalho. "Demorou três semanas, um pouco mais do que o habitual, devido à necessidade de um visto antes de sair de Angola".

Ele conta ainda que "a negociação foi muito objetiva e direta porque o clube estava convicto quanto à chegada do atleta, nós convictos da oportunidade de tê-lo jogando no Brasil, e o Bastos de ter a oportunidade de disputar o Brasileiro com uma camisa tão grande quanto a do Botafogo".

Para a chegada de Bastos, o clube alvinegro produziu com o rapper angolado Evan Maurílio, que faz parte do grupo "DNASTY" e é torcedor do Glorioso.

"Foi uma surpresa muito positiva. O Bastos se sentiu muito amado e honrado. Foi pego de surpresa com a brilhante ideia. É uma música muito bacana, feita com muito carinho pelo Eva, e ele nos tratou com muito respeito. Foi um prazer estar com eles algumas horas para poder fazer o ensaio da música e do clipe. Foi muito legal essa experiência".