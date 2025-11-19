Como foram convocados de Flamengo e Palmeiras na Data Fifa de novembro





SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Palmeiras tiveram sete atletas convocados cada nesta Data Fifa e sofreram com os desfalques no Brasileiro.

O UOL listou a minutagem desses jogadores no primeiro compromisso com suas seleções. Os clubes vivem a expectativa de contar com a maioria deles na próxima rodada do campeonato nacional, na quarta-feira (19).

URUGUAI

O Uruguai convocou seis representantes da dupla: Viña, Varela e Arrascaeta (Flamengo), e Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres (Palmeiras).

Emiliano Martínez, Piquerez e Varela disputaram os 90 minutos no empate contra o México. Facundo Torres entrou no intervalo e jogou 45 minutos. Já Arrascaeta e Viña não jogaram neste primeiro duelo.

O craque do Flamengo foi titular e marcou de bicicleta na derrota do Uruguai por 5 a 1 para os Estados Unidos, nesta terça-feira (18). Viña foi titular e jogou o primeiro tempo. Piquerez entrou e disputou os 45 minutos finais.

Facundo Torres e Emiliano Martínez entraram na reta final, enquanto Varela foi o único a ficar o tempo todo no banco de reservas.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Ancelotti convocou três representes da dupla: Vitor Roque (Palmeiras), Danilo e Alex Sandro (Flamengo).

Danilo e Vitor Roque não saíram do banco de reservas contra o Senegal, mas Alex Sandro disputou os 90 minutos na partida disputada em Londres.

No empate contra a Tunísia, nesta terça-feira, Danilo e Vitor Roque ganharam oportunidades na etapa complementar. O atacante do Palmeiras, inclusive, sofreu o pênalti que poderia ter dado a vitória ao Brasil, mas Paquetá perdeu.

Alex Sandro, por sua vez, deu lugar a Caio Henrique e nem saiu do banco.

COLÔMBIA

Carrascal foi convocado, mas começou no banco de reservas o primeiro compromisso da Colômbia nesta Data Fifa.

Ele disputou 25 minutos na vitória por 2 a 1 contra a Nova Zelândia, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, Flórida, nos Estados Unidos.

A Colômbia voltaria a campo na segunda-feira (17), para enfrentar a Nigéria, mas o amistoso foi cancelado. A seleção africana está em preparação para a repescagem da Copa do Mundo.

EQUADOR

O atacante Gonzalo Plata também foi convocado e disputou 45 minutos no empate do Equador contra o Canadá. Ele teve mais tempo de campo contra a Nova Zelândia, quando atuou por cerca de 70 minutos, em Nova York. Sem gols ou assistências.

ARGENTINA

Flaco López foi convocado pela Argentina e disputou 10 minutos no único compromisso dos hermanos nesta Data Fifa.

O jogador já até retornou para o Brasil, em voo fretado pelo Palmeiras, e jogou todo segundo tempo na derrota para o Santos.

PARAGUAI

Gustavo Gómez disputou os 90 minutos da derrota do Paraguai por 2 a 1 para os Estados Unidos, no último sábado (15). Sosa, outro palmeirense, jogou 29 minutos. O zagueiro do Palmeiras protagonizou uma confusão generalizada nos acréscimos da partida.

O Paraguai voltou a campo na terça-feira (18), no Texas, para enfrentar o México. Dessa vez, Sosa foi titular, enquanto Gómez não saiu do banco de reservas.