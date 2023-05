Como convocação da seleção afeta jogos de Palmeiras, Flamengo e Fluminense

Palmeiras: enfrenta o Bahia, em Salvador, no dia 21 de junho (quarta), às 21h30. Weverton deve ser reserva, mas chegaria em cima da hora em Salvador junto com Rony e Raphael Veiga. Rony tem moral com Ramon, foi titular no jogo passado, contra o Marrocos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.