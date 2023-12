Como atacante 'milionário' convenceu Santos a investir alto para Série B

SÃO PAUO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Guilherme, do Grêmio, foi o único investimento do Santos na janela de transferências até o momento. O Peixe já conta com 12 reforços.

Guilherme foi um pedido do técnico Fábio Carille. Com o desmanche do atual elenco, o treinador viu o atacante como opção difícil no mercado de um ponta goleador.

Guilherme, de 28 anos, já foi artilheiro da Série B pelo Sport em 2019, com 17 gols. Na atual temporada, ele marcou 10 vezes.

O Santos aceitou deixar de receber parte dos pagamentos da venda de Dodi e do empréstimo de Soteldo ao Grêmio para contratar Guilherme em definitivo. O contrato deve ser de três anos.

O Grêmio deve pagar cerca de R$ 10 milhões por Dodi e Soteldo, enquanto Guilherme deve custar R$ 5 milhões ao Santos. O dinheiro pode fazer falta ao Peixe no orçamento reduzido da Série B, mas o presidente eleito Marcelo Teixeira entendeu que vale a investida pelo atacante que chega com status de titular.

A negociação com o Santos está avançada e resta a troca de minutas. O atacante já se despediu do Fortaleza, clube que estava emprestado, por suas redes sociais.

A formalização contratual, porém, ocorrerá apenas no dia 2 de janeiro, quando o presidente eleito Marcelo Teixeira tomar posse. Sendo assim, é possível que Guilherme seja anunciado apenas em 2024.